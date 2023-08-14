Донецк, 14 августа, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа по воздушным целям противника на купянском направлении. Видеоматериал в понедельник, 14 августа, опубликовало агентство ТАСС в Telegram-канале.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

«Выполняли боевую задачу непосредственно перед носом противника. Выехали практически на передовые позиции… Противник, естественно, не ожидал такой наглости от нас», — рассказал командир расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Казах.

Последняя усовершенствованная модификация системы «Тор-М2» стоит на вооружении ВС России с 2016 года. ЗРК предназначен для прикрытия важных военных объектов от ударов противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолётов и вертолётов.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в интервью РИА Новости сообщил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что Су-34 также нанесли ракетно-бомбовый удар по складу боеприпасов и двум районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.