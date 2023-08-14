Чита, 14 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Двое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения двух автомобилей в районе посёлка Атамановка под Читой. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что смертельная авария произошла около часа ночи по местному времени на федеральной автотрассе Чита — Забайкальск.

«По предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей», — сказано в сообщении.

Ещё шесть человек, в том числе дети, получили травмы разной степени тяжести, все пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что детей в автомобиле Honda перевозили без специальных детских удерживающих устройств. Оба погибших ребёнка были в возрасте до года. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов начали работу по установлению причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП, в котором на территории гаражного кооператива в Калининском районе Санкт-Петербурга байкер, управляя мотоциклом Harley-Davidson, погиб при столкновении с бетонной стеной.

Также сообщалось о гибели подростка 16 лет в дорожной аварии в городе Миассе Челябинской области. Подросток ехал на автомобиле ВАЗ 2106 без водительских прав. На изгибе дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Vesta и Isuzu.