Донецк, 14 августа, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» Вооружённых сил России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Истребители-бомбардировщики Су-34… нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — приводит РИА Новости слова Астафьева.

Кроме того, Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации противника в Авдеевке, а также поразили склад боеприпасов и два района сосредоточения живой силы и военной техники.

Как передавало ИА Регнум, накануне российские военные нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трём пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, удары были нанесены в районах Невское и Пролетарское.