Кито, 14 августа, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Эквадорское политическое движение «Строй» утвердило нового кандидата на предстоящих выборах президента взамен убитому 9 августа политику Фернандо Вильявисенсио, сообщается в микроблоге этой политической силы.

Skratos1983 Эквадор

Ранее руководство организации объявило, что новым претендентом станет соратница погибшего Андреа Гонсалес, которая шла вместе с ним в команде и должна была занять пост вице-президента в случае их общей победы на голосовании.

Однако движение поменяло своё решение и утвердило в качестве кандидата Кристиана Суриту. Причины такого решения не раскрываются. Выборы главы Эквадора должны состояться 20 августа 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Фернандо Вильявисенсио погиб во время митинга в столице Эквадора городе Кито. В ходе мероприятия, проходившего 9 августа, началась стрельба. Несколько пуль попали политику в голову, в результате чего он умер.

Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве кандидата скончался от ранений, полученных при задержании. Силовики также объявили о поимке ещё шестерых человек, которых заподозрили в причастности к атаке на Вильявисенсио.