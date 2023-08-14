Ниамей, 14 августа, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) дал глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани. Об этом 14 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн подтвердил, что новое руководство Нигера «с оптимизмом» ожидает начала переговоров с группой ECOWAS в ближайшие дни.

В свою очередь, нигерийское издание Cable указало, что Тчиани выразил стремление к разрешению дипломатическим путём ситуации в стране, возникшей в результате госпереворота и отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Лидер мятежников пояснил делегации из Нигерии, что «переворот был задуман из лучших побуждений» и что заговорщики «нанесли удар, чтобы предотвратить неминуемую угрозу, которая затронула бы как Нигерию, так и Нигер».

Ранее ИА Регнум сообщало, что захватившие власть в Нигере мятежники собираются предъявить обвинения в государственной измене свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму.

Отмечалось, что ЭКОВАС перенесло «по техническим причинам» на неопределенный срок встречу глав генштабов государств, которые входят это сообщество. На мероприятии должны были обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации.