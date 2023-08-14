Херсон, 14 августа, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Подпольщики из организации «Русский Херсон» оказали содействие российским артиллеристам в уничтожении объектов ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области, где находились 30 украинских военных, об этом сообщил журналистам один из активистов подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Кроме того, они помогли поразить склад боеприпасов и несколько единиц военной техники противника. Эта операция проводилась в июле.

«Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований. По переданным нами координатам был уничтожен склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика», — сказал представитель организации, рассказ которого приводит РИА Новости.

Подпольщик также заявил, что активисты распространили листовки, в которых до «запуганной и колеблющейся части населения» доводилась информация об истинной ситуации на территориях, занятых ВСУ. Представитель подполья добавил, что в организацию уже вступают не только жители Херсона, но и других мест региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что украинские силовики арестовали за пророссийские взгляды 19 жителей региона. Он полагает, что так власти Украины проводят зачистку, чтобы лишить российские войска сведений о перемещении ВСУ в этом районе.

13 августа представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили на этом направлении лодку, три миномёта и гаубицу М777 с боекомплектом, принадлежащих украинским силам. Кроме того, в островной зоне на Днепре российские военные поразили гаубицу «Мста-Б» и пункт дислокации противника.