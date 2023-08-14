Вашингтон, 14 августа, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Вооружённых сил Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Меркурис обвинил Соединённые Штаты Америки в саботаже и срыве переговоров между сторонами вооружённого конфликта. Он указал, что после провала контрнаступления ВСУ могут начать диалог между сторонами конфликта.

По словам аналитика, на каждом «перепутье» американская внешнеполитическая элита выбирала «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира». «Точно», — отреагировал Илон Маск в комментариях.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления на запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны. Он уточнил, что за два месяца ВСУ удалось захватить только несколько выносных опорных пунктов.