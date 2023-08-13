Новый, 537-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» нанесли удары по двум пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, речь идёт о месте сосредоточения третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Белая Гора в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В посёлке Садовое в Херсонской области пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ. По переданным ВС РФ координатам в июле были уничтожены около трех десятков бандитов из нацистских формирований, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского на улице Кулика.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, приведя в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

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