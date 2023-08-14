Бамако, 14 августа, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Три миротворца пострадали в результате нападения неизвестных на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в центральной части страны. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба MINUSMA.

(сс) Preoce Силы MINUSMA в Мали

Уточняется, что конвой, покинувший город Бер, был дважды атакован неизвестными. В результате ранения получили три миротворца миссии. Пострадавшие были эвакуированы в город Тимбукту для оказания медицинской помощи.

Накануне MINUSMA сообщила об ускоренном процессе вывода миротворцев из страны в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью. Совбез ООН после обращения правительства Мали 30 июня постановил прекратить действие мандата MINUSMA. Согласно распоряжению ООН, миротворцы должны покинуть страну до 31 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле как минимум четыре человека погибли и несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали возле границы с Мавританией.