Москва, 14 августа, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинения шести гражданкам России в продаже в сексуальное рабство в Бахрейн несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от $7 тыс. до $14 тыс. Другие курировали их на месте — в Бахрейне», — заявил источник, слова которого приводит газета «Известия».

Потерпевших заставляли заниматься проституцией. Им оформляли загранпаспорта, которых они лишались сразу после приезда в Бахрейн. Кроме того, девушкам запрещали выходить на улицу и избивали, а также заставляли принимать наркотики.

Все обвиняемые в настоящее время находятся под арестом. Они проходят по уголовному делу в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая стало известно, что пропавшую без вести на Филиппинах гражданку РФ Юлию Чумак нашли живой. Поиски 23-летней девушки начались 9 мая, после заявления, которое подала в полицию её мать.

О месте, где обнаружили пропавшую, не сообщается. Она исчезла после прибытия в Манилу, где хотела устроиться на работу программистом. Российские дипломаты допускают, что Чумак похитили представители местного преступного картеля, планировавшие обратить девушку в сексуальное рабство.