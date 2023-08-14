Москва, 14 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда от гранатомёта РПГ-26 из ноги солдата успешно провели военные хирурги Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Уточняется, что боеприпас застрял в голеностопе военнослужащего и чудом не сдетонировал. Раненого доставили в госпиталь, на место вызвали сапёров. Однако хирург принял решение начать операцию безотлагательно, чтобы спасти ногу военнослужащему.

Операция продолжалась около часа, медики в целях безопасности работали в бронежилетах. Военным врачам удалось извлечь снаряд из ноги солдата, а также спасти конечность пациента. Отмечается, что жизни военнослужащего ничего не угрожает, он передан для дальнейшей реабилитации.

Подобных успешных операций по извлечению боеприпасов в мире проведено единицы, так как они сопряжены с большой сложностью и риском. Военные медики Ивановского соединения ВДВ в очередной раз проявили мужество и героизм, проведя сложную операцию, в результате которой была спасена жизнь российского военнослужащего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военные медики в эвакуационном госпитале извлекли кусок гвоздя из сердца нетранспортабельного военнослужащего, который получил ранение в зоне спецоперации. Поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса также повредил левое легкое. После попадания в грудь он воткнулся в правую легочную артерию.

Хирург отметил, что медицинская бригада была вынуждена вскрыть перикард и освободить сердце от сгустков крови. После извлечения предмета врачи ушили пациенту рану легочной артерии. Его отправят на долечивание в центральную медицинскую организацию.

В январе военные врачи извлекли взрыватель от мины из ноги раненного в зоне спецоперации военнослужащего. Медики работали в бронежилетах из-за опасности взрыва.