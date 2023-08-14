В Иране заместителя министра отправили в отставку после теракта в мечети
Tasnim: в Иране сменили заместителя главы МВД на фоне теракта в мечети и парламентских выборов
Тегеран, 14 августа, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу после теракта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз во время проходящих в стране выборов в нижнюю палату парламента, сообщило агентство Tasnim.
Решение о смене замминистра объявили сразу же после телефонного разговора Вахиди с президентом республики Эбрахимом Раиси, который также пообщался с губернатором провинции Фарс, где находится атакованная мечеть. В ходе беседы президент поручил подчиненным незамедлительно выявить всех лиц, причастных к происшествию.
Отмечается, что МВД пока не опубликовало подробностей об отставке Голямрезы. В свою очередь агентство IRIB распространило информацию, согласно которой чиновник также занимал пост главы избирательной комиссии, отвечающей за ход выборов в стране.
Кроме того, у него был конфликт с губернаторами провинций и главами местных избирательных комиссий, осудивших циркуляр, продвигаемый уволенным замминистра.
Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в результате теракта, устроенного двумя боевиками в мечети в Ширазе, погибли двое человек. Преступники открыли огонь по людям, находившимся возле святыни.
Из-за атаки ещё восемь человек пострадали и попали в медицинские учреждения. По крайней мере один из террористов был задержан.
Второй боевик, согласно одному из источников, погиб после задержания, а по другим данным, он находится в бегах и разыскивается полицией. Телеканал Al-Jazeera уточнил, что оба террориста не являются гражданами Ирана, а имеют паспорта другой страны.