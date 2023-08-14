Анкоридж, США, 14 августа, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Военнослужащего армии США обвиняют в жестоком убийстве супруги и сокрытии улик в Анкоридже на Аляске. Об этом 13 августа сообщает издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что 21-летний молодой человек убил свою супругу, с которой они поженились за полгода до трагедии. Предварительно установлено, что убийство произошло через 45 минут после возвращения с празднования дня рождения военнослужащего. Затем молодой человек спрятал тело супруги, а знакомым рассказал, что она не вернулась с работы.

Затем молодой человек некоторое время рассылал сообщения от имени супруги с её телефона и принимал участие в её поисках. Солдата заподозрили в убийстве лишь после обыска в доме, где проживала пара. Полицейские нашли матрас со следами крови и после этого задержали военнослужащего.

Тело погибшей было найдено с помощью дрона, убийца спрятал его в ливневой канализации. Отмечается, что убитая, как и её супруг, являлась военнослужащей армии США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Соединённых Штатах полицейские арестовали 18-летнюю Жасмин Паэс, которая пыталась заказать убийство своего трёхлетнего ребёнка. Жительница Майами на одном из сайтов пыталась нанять киллера для убийства сына.

Сайт оказался подставным и был создан специально для выявления людей, которые пытаются заказать убийство. В результате полицейские отследили IP-адрес компьютера, с которого был отправлен запрос, выдали себя за киллеров и связались с женщиной. В итоге полицейские прибыли к ней в дом и задержали, ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству.