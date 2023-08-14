Вашингтон, 14 августа, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Бельгийские танки Leopard 1A5BE, закупленные немецким концерном Rheinmetall и предназначенные для Вооружённых сил Украины, имеют проблему с системой управления огнём. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, танки Leopard этой модификации отличаются системой управления огнём, которая требует особого ухода и технического обслуживания.

«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии», — сообщил обозреватель. Дэвид Экс также напомнил, что ФРГ передаст Украине только 30 из закупленных 50 боевых машин, оставшиеся два десятка танков разберут на запчасти для ремонта.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа издание Handelsblatt сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 старых танков Leopard. Отмечалось, что изначально концерн рассчитывал закупить боевые машины у Швейцарии, однако страна ответила отказом.