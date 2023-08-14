Штат Мичиган, США, 14 августа, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-23 потерпел крушение во время демонстрационного полёта на авиашоу в американском штате Мичиган. Об этом 13 августа сообщает издание Click on Detroit.

Central Intelligence Agency Истребитель МиГ-23

Авиашоу «Гром над Мичиганом» проходило неподалёку от аэропорта Уиллоу, в нём принимали участие несколько самолётов, включая истребитель Миг-23. В момент выполнения в воздухе одного из манёвров самолёт стал терять высоту и в итоге врезался в автостоянку перед жилым домом.

Пилоты успели катапультироваться, их обнаружили и госпитализировали. Информация о состоянии пилотов не уточняется. Отмечается, что, кроме пилотов, больше никто не пострадал. Однако авиашоу после происшествия было остановлено, зрителей попросили покинуть мероприятие.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приступило к расследованию происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели трёх человек в результате столкновения двух пожарных вертолётов на юге Калифорнии. Вертолёты столкнулись во время работ по ликвидации возгорания, и первая из винтокрылых машин после этого благополучно приземлилась неподалёку от места инцидента. Второй вертолёт потерпел крушение, все три члена экипажа погибли.