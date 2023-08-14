Пекин, 14 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Россия за последние десять лет стала главным партнером Китая по проведению совместных военных учений, написала газета South China Morning Post (SCMP).

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие Китая и России

В публикации отмечаться, что это происходило на фоне усиления напряженности в отношениях между Западом и указанными государствами. По информации журналистов, с момента, когда в Китае прошёл XVIII съезд Компартии (ноябрь 2012 года), Россия и КНР провели в двухстороннем формате 20 совместных военных учений.

Всего за десять лет страны участвовали вместе в различных маневрах 45 раз. Наиболее приоритетными направлениями для Пекина стали учения со стрельбами и проведение спасательных операций.

Авторы статьи указали, что сотрудничеству Москвы и Пекина в военной сфере не помешала даже пандемия коронавируса. В 2021 году они участвовали в учениях «Запад/Взаимодействие» и «Совместное море».

Журналисты подчеркивают, что взаимодействие России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лишь развивает военное сотрудничество обеих стран. При этом в вопросе отношений с США такой совместной деятельности не наблюдается.

Второй после России страной, которая чаще других проводила учения с КНР за 10 лет, стал Пакистан.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в акватории Японского моря стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие — 2023». Они охватили пять дней.

Участники маневров отработали противолодочные задачи, морской бой, воздушное и морское конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Кроме того, учения касались обеспечения безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря.

Помимо этого, стороны провели артиллерийские стрельбы. Россию на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий».