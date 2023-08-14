Москва, 14 августа, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Законопроект о «честной цене», требующий от продавца указывать цену товара за круглую единицу меры — за литр или килограмм, раскритиковали в Министерстве промышленности и торговли. Об этом 13 августа сообщает «Известия».

Карина Саввина ИА REGNUM Цены на продукты питания

Ведомство раскритиковало предложение депутатов Госдумы в письме в Государственно-правовое управление президента. Поясняется, что в случае одобрения законопроекта торговля столкнётся с необходимостью пересчёта веса и объёма продукта. Новая обязанность продавцов повлияет на бизнес-процессы и в конечном итоге скажется на росте цен, так как все издержки продавцы возложат на покупателей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подход для выяснения стоимости за килограмм или литр для некоторых товаров неактуален. В частности, к таким товарам относятся чипсы, жевательная резинка, чай, кофе. В итоге у покупателей осложнится восприятие таких товаров, полагают в ведомстве. Такие нюансы следует учесть, так как в законопроекте не предусмотрено исключений для ряда категорий товаров.

В Минпромторге не поддержали законопроект, но предложили ввести единый стандарт фасовки товаров, чтобы покупателю было проще сравнить цены в разных магазинах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские региональные торговые сети добровольно ограничат цены на некоторые продукты питания в своих магазинах. Речь идёт о ведущих социально значимых продовольственных товарах, таких как сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

Кроме того, 30 июня Минпромторг объявил о том, что подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. В ведомстве считают, что система маркировки таких товаров позволит магазинам оперативно выявлять продукцию, которая по разным причинам оказывается под запретом к продаже.