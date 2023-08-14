Ниамей, 14 августа, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Обвинения в государственной измене собираются предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму захватившие власть в стране мятежники. Об этом 13 августа сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Правительство Нигера на данный момент собрало доказательства для судебного преследования свергнутого президента, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и создание угрозы внутренней и внешней безопасности Нигера», — сказано в заявлении лидера мятежников генерал-майора Амаду Абдрамана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что члены парламента Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пытаются урегулировать разногласия, возникшие из-за планов организации начать военную интервенцию в Нигер, где в конце июля произошел госпереворот.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара 10 августа сообщил, что лидеры государств — членов ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Лидеры мятежников в свою очередь распорядились привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию.

11 августа ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок «по техническим причинам» встречу глав генштабов государств, которые входят это сообщество. На мероприятии должны были обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации.