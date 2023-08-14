Москва, 14 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Трёх украинских генералов объявило в розыск по уголовной статье МВД России. Данные об этом выложены 13 августа в базе розыска ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно информации из базы данных МВД России, разыскиваются Ковальчук Андрей, генерал-майор ВСУ, 1974 года рождения, начальник штаба и первый заместитель командующего десантно-штурмовых войск. Палагнюк Игорь, 1966 года рождения, генерал-майор ВСУ, командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ. Мойсюк Евгений, родился 7 октября 1979 года, генерал-лейтенант ВСУ, заместитель главнокомандующего ВСУ.

По каким статьям УК России разыскиваются высокопоставленные украинские военнослужащие, не уточняется. Поясняется, что, по мнению следствия, все трое украинских генералов могут быть причастны к обстрелам Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Вместе с Загороднюком в розыск объявили бывшего первого заместителя командующего операцией объединённых сил — начальника объединённого оперативного штаба ВСУ Игоря Танцюру и экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.

По какой статье ведётся розыск, не уточняется.