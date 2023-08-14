Ереван, 14 августа, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Пожар на складе возле бывшего крупного химического предприятия «Наирит» вспыхнул в Ереване в ночь на 14 августа, сообщает спасательная служба МВД Армении.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Сообщение о возгорании поступило в 00:53 (23:53 по московскому времени). Для тушения огня привлекли четыре пожарных отряда.

В ведомстве уточняется, что на объекте хранятся канцелярские материалы. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с удобрениями. Он охватил площадь 2700 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения противопожарных правил при проведении сварочных работ.