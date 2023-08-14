Одесса, Украина, 14 августа, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинском городе Одессе, в регионе действует режим воздушной тревоги. Об этом 14 августа сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:55 мск, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации. В период с 01:29 мск по 02:30 мск поступило как минимум пять сообщений о взрывах в Одессе.

Также отмечается, что в городе зафиксирован полёт беспилотников. Официальные власти не комментировали информацию о взрывах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

Минобороны России распространило информацию о том, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России смогли сбить её.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать мост варварской акцией. Она отметила, что действия Украины не останутся без ответа.