Москва, 14 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Функция сториз (Stories) станет бесплатной для всех пользователей мессенджера Telegram. Об этом 14 августа сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем Telegram-канале.

TechCrunch Павел Дуров

Дуров сообщил, что мессенджеру исполнилось десять лет и за это десятилетие пользователями Telegram стали 800 миллионов человек, которых удалось привлечь на платформу благодаря «сарафанному радио».

По словам Дурова, следующим шагом для Telegram станет выход за рамки простого обмена сообщениями и возглавление инноваций в социальных сетях в целом.

«Сегодняшнее постепенное развертывание историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram. Хотя прошедшее десятилетие было захватывающим, следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал», — написал Дуров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Telegram запустил функцию сториз 20 июля. Опубликовать короткие видеоистории могли только подписчики Telegram Premium. Пользователи могли определять настройки каждой видеоистории самостоятельно, выбрать, кто сможет просматривать «сториз» — только те, кто в списке контактов, либо все, либо только близкие друзья.