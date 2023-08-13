Тегеран, 14 августа, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил министру внутренних дел страны Ахмаду Вахиди и губернатору провинции Фарс Мохаммаду-Хади Иманийе немедленно выявить и наказать всех причастных к теракту, устроенному 13 августа в мечети Шахчерах в городе Шираз, сообщило агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрахим Раиси

Кроме того, глава государства распорядился безотлагательно изучить вопросы безопасности в мечети. Он также заявил о необходимости использовать все имеющиеся возможности для лечения пострадавших при нападении.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта в мечети Шахчерах погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали и были госпитализированы. После атаки полиция блокировала доступ в мечеть и взяла её под контроль.

По данным агентства IRNA, одного из устроивших теракт боевиков задержали, а поиски второго преступника продолжаются. Журналисты распространили видеозапись, на которой зафиксированы первые секунды произошедшей атаки.

При этом агентство Tasnim проинформировало, что оба террориста были найдены и обезврежены, но одного из них застрелили.

В октябре 2022 года на эту мечеть также нападали террористы. Прежняя атака закончилась гибелью 13 человек и ранением ещё 45.