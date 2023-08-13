Анталья, Турция, 14 августа, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали на сутки в Турции. Об этом 13 августа сообщил новостной портал Е1. RU.

(сс) Maarten Visser Самолеты в аэропорту Антальи. Турция.

Уточняется, что вылет авиарейса WZ 3062 из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово постоянно переносили. В итоге самолёт задержали на сутки, пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы.

Авиакомпания Red Wings подтвердила Ассоциации туроператоров России (АТОР) информацию о задержке рейса. Также в компании уточнили, что причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта. Представители авиакомпании заверили, что 400 пассажиров рейса WZ-3062 размещены в отеле, организован трансфер, люди обеспечены питанием и водой.

Вылет авиарейса был, согласно данным онлайн-табло аэропорта Антальи, назначен на 21:30 мск. На табло отмечено, что регистрация и посадка на рейс завершена, выход из терминала закрыт, но по состоянию на 00:30 мск самолёт из аэропорта не вылетел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что летевший из Москвы в Южно-Сахалинск рейс «Аэрофлота» 13 августа экстренно приземлился в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, находящегося на борту. Родители отказались от дальнейшего полёта и сопроводили ребёнка с врачами в больницу. После выгрузки их багажа самолёт продолжил полёт до пункта назначения.