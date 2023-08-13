Лондон, 14 августа, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре этого года, сообщили в воскресенье, 13 августа, в эфире радиостанции France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

По данным источника, представители администрации президента Франции Эммануэля Макрона не стали называть конкретные даты, однако уточнили, что дни официального визита британского короля будут объявлены к концу текущего месяца.

Напомним, в конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию, в который изначально должен был состояться с 26 по 29 марта, перенесли на неопределённый срок из-за проходящих в стране массовых акций протеста против пенсионной реформы.

Как передавало ИА Регнум, коронация британского монарха Карла III прошла 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Церемонию, проходившую в течение двух часов, завершил духовный глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, возложив на голову нового короля корону святого Эдуарда Исповедника.