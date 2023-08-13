В Иране опубликовали видеозапись нападения террористов на мечеть
Агентство IRNA опубликовало видеозапись теракта в мечети Шахчерах в Иране
Тегеран, 13 августа, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Видеозапись с моментом нападения террористов на мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз появилась в Сети, кадры атаки распространило информационное агентство IRNA.
На записи с камер видеонаблюдения можно заметить, как в святыне для молитвы собрались верующие. Спустя секунды в главные ворота мечети вбежал один из боевиков в маске.
В руках он держал автомат, из которого сразу же начал стрельбу по собравшимся. Группа прихожан попыталась укрыться от пуль, устремившись вглубь мечети, а другие верующие упали на пол.
Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что в результате нападения на мечеть Шахчерах погибли два человека и еще восемь — получили ранения. В атаке участвовало два боевика.
Агентство IRNA распространило информацию, что один из террористов был задержан. При этом поиски второго нападавшего продолжаются. Агентство Tasnim в свою очередь сообщило, что полиция застрелила одного из боевиков, а другого преступника схватили спустя два часа.
Телеканал Al-Jazeera передал, что совершившие теракт лица не иранцы, а являются гражданами другого государства.