Нижний Новгород, 13 августа, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Проверку по факту избиения 12-летнего ребёнка палкой возле мемориального обелиска погибшим в Великой Отечественной войне проводят полицейские в Нижегородской области. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 12 августа в городе Павлово. В дежурную часть МО МВД России «Павловский» с заявлением обратилась мать 12-летнего мальчика. С её слов было установлено, что неизвестный мужчина разозлился на шумное поведение детей возле обелиска погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам завода «Гидроагрегат-восход». Мужчина подошёл к ребёнку и после словесной перепалки ударил его палкой, которая лежала рядом, на брусчатке.

Со слов несовершеннолетнего, мужчина мог находиться под воздействием алкоголя. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему, устанавливают личность ударившего ребенка и все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что толпа подростков устроила травлю женщине с двумя детьми в Екатеринбурге. В итоге подростки довели женщину до истерики, и теперь она боится выходить из дома.

В правоохранительных органах Екатеринбурга сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этому инциденту.