Вашингтон, 13 августа, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Сооснователь американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг призвал генерального директора Tesla Илона Маска скорее назначить дату поединка в октагоне или отказаться от этой идеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьёзен и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальную дату. Дэйна Уайт (глава UFC) выразил готовность взять на себя организацию боя, выручка с которого пойдёт на благотворительность», — написал Цукерберг в сервисе Threads 13 августа.

Напомним, ранее Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа, однако второй пока не ответил на это предложение.

11 августа Илон Маск на своей станице в принадлежащей ему социальной сети X сообщил, что договорился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о месте проведения боя. По его словам, поединок пройдёт на фоне Древнего Рима, а при трансляции в кадр не попадёт ничего из современности.

Как передавало ИА Регнум, в июле стало известно, что Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают поединок на ринге. Владелец соцсети X сообщил, что бой пройдёт по правилам ММА, а вырученные средства пойдёт на благотворительность.