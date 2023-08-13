Киев, 13 августа, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Авторы проекта поправок к закону о национальных меньшинствах на Украине внесли документ в Верховную раду, изменения не будут распространяться на русских. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Rada.gov.ua

Согласно инициативе, правительство страны должно определять порядок признания населённых пунктов с «традиционно» проживающими там нацменьшинствами или теми нацменьшинствами, которые составляют «значительную часть населения». Жители таких территорий получат языковые привилегии при общении с органами власти и использовании топонимики.

В документе также оговаривается, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут быть ограничены. Это связывают якобы с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также предотвращением беспорядков или преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах в стране. В него специально добавили запрет на «популяризацию и пропаганду» России и действий российских государственных деятелей и органов, создающих «позитивный образ» РФ.

В июне Венецианская комиссия при Совете Европы опубликовала постановление, в котором говорилось, что некоторые украинские законопроекты вызывают «серьезную озабоченность» из-за их несоответствия Конвенции о правах человека. Авторы размещённого документа призвали власти Украины скорректировать текст указанных законодательных инициатив.