Москва, 13 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА в матче четвёртого тура чемпионата России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Сочи». Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 3:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Антон Заболотный (89’) и Михаил Рядно (90+4’), нападающий «Сочи» Лука Джорджевич срезал мяч в свои ворота. Единственный гол гостей забил бразильский полузащитник Мигел Силвейра.

Большую часть второй половины матча команда гостей провела в меньшинстве после удаления защитника Марсело Алвеша. На матче работала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Владимир Назаров и Адлан Хатуев.

ЦСКА, одержав третью победу в сезоне и набрав девять очков, поднялся на третью строчку. «Сочи» с тремя очками опустился на 11-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что «красно-синие» могут подписать контракт с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. По его словам, клуб также рассматривает возможность переманить защитника «Клермона» Виктора Давилу.