Махачкала, 13 августа, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Приблизительно 200 жителей пригорода Махачкалы вечером 13 августа перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань — Махачкала из-за отсутствия воды в их домах, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Люди собрались на 470 км автодороги в Кумторкалинском районе для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, которую они терпели долгое время. После блокировки движения начался конфликт между перекрывшими трассу жителями и водителями, возмущенными остановкой их транспорта.

Полицейские прибывшие на место конфликта, смогли нивелировать его. Всего для обеспечения общественного порядка привлекли 50 сотрудников полиции. В ходе общения с жителями удалось убедить их разойтись, и движение по трассе было восстановлено.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года около 100 жителей села Новое Шангода-Щитлиб в Дагестане перекрывали местную дорогу, чтобы не пустить в населённый пункт работников газовых служб и не дать им ограничить подачу газа в дома, подлежащие сносу по решению суда. Эти постройки решено было снести из-за их близкого расположения к линии магистрального газопровода Моздок — Казимагомед.