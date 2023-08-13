Белгород, 13 августа, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Мужчина пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса в Борисовском районе в Белгородской области. Об этом 13 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, ЧП произошло на территории частного домовладения в посёлке Борисовка. В результате взрыва неустановленного боеприпаса мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Гладков указал, что на месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают как приоритетную версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса. По предварительным данным, взрыв не связан с прилётом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным губернатора Белгородской области Гладкова, в результате взрыва, предположительно, произошедшего при атаке беспилотника, в Белгороде получили повреждения пять квартир и 16 автомобилей. Пострадавших в результате ЧП нет.

В этот же день, 13 августа, Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в 11:00 мск и в 13:30 мск сбили беспилотники ВСУ самолётного типа в небе над Белгородской областью. С помощью БПЛА украинские власти пытались совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории российского региона.