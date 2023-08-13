Шираз, Иран, 13 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Боевики, совершившие нападение на мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз, являются иностранными гражданами, а не иранцами, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вместе с тем журналисты не уточняют, из какой именно страны в Иран прибыли эти лица.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Фарс Ядолла Буэли заявил, что боевики совершили теракт в мечети Шахчерах. В результате атаки погибло два человека и ещё восемь получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция закрыла мечеть после нападения, а территорию вокруг объекта взяла под контроль. Агентство IRNA распространило информацию, что один из боевиков, устроивших теракт, был задержан, а поиски второго продолжаются. У задержанного изъяли огнестрельное оружие.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что одного террориста застрелили, а второго нападавшего схватили через два часа после атаки. В Октябре 2022 года мечеть Шахчерах также подверглась нападению террористов. Тогда жертвами теракта стали 13 человек, а ещё 45 пострадали.