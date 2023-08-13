Абуджа, 13 августа, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Штаб обороны Нигерии начал подготовку к возможной мобилизации войск для проведения против мятежников в Нигере военной операции под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила газета Punch.

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По информации источника, высшее командование Вооружённых сил Нигерии поручило руководителям подразделений предоставить штабу обороны подробную информацию о подготовленности личного состава, оборудовании и материально-техническом обеспечении, чтобы подготовиться к интервенции в Нигер.

Отмечается, что ВС Нигерии рассматривают задействовать в операции ECOWAS против мятежников в Нигере от 300 тысяч до одного миллиона своих военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Agence France-Presse сообщило, что ECOWAS на неопределённый срок перенесли встречу глав генеральных штабов стран по ситуации в Нигере. Изначально заседания было назначено на 12 августа, перенос даты проведения объяснили возникновением технических трудностей.

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало проведения операции по военной интервенции в Нигер.