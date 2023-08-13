Шираз, Иран, 13 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Полиция взяла под контроль ситуацию у мечети в иранском Ширазе, где вечером 13 августа произошёл теракт. Мечеть закрыли, территорию вокруг неё взяли под контроль.

Кадр видео из Телеграм — канала Мечеть Шахчерах

«В настоящее время двери мечети закрыты, вся территория вокруг неё находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов», — сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что число погибших при теракте возросло до двух.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и одном погибшем в результате теракта в мечети. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети — одного из них задержали, продолжаются поиски второго. У задержанного обнаружили огнестрельное оружие. Изначально иранские СМИ сообщили о четырёх погибших, но позднее официально стало известно об одном погибшем.