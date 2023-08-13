Полиция взяла под контроль территорию вокруг мечети в Иране после теракта
Шираз, Иран, 13 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Полиция взяла под контроль ситуацию у мечети в иранском Ширазе, где вечером 13 августа произошёл теракт. Мечеть закрыли, территорию вокруг неё взяли под контроль.
«В настоящее время двери мечети закрыты, вся территория вокруг неё находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов», — сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что число погибших при теракте возросло до двух.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших и одном погибшем в результате теракта в мечети. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети — одного из них задержали, продолжаются поиски второго. У задержанного обнаружили огнестрельное оружие. Изначально иранские СМИ сообщили о четырёх погибших, но позднее официально стало известно об одном погибшем.