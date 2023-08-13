Вашингтон, 13 августа, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Чиновники в США и других странах Запада уже не ждут результатов контрнаступления ВСУ в этом году и задумались о том, чтобы начать готовить Украину к наступлению весной 2024 года. Об этом 13 августа заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от источника из дипломатических кругов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года», — заявили в издании.

По информации журналистов, западные политики очень сильно рассчитывали на успехи ВСУ этим летом, чтобы вынудить Россию зимой пойти на переговоры. Теперь эти шансы называют призрачными.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ВСУ критическая нехватка сапёров. Он надеется, что в странах Запада помогут их подготовить.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В Минобороны России отметили, что украинские военные не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений, но понесли при этом большие потери — за два месяца ВСУ потеряли 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники. Президент России Владимир Путин 30 июля сообщил, что украинская армия сменила тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, и использует на передовой только пехоту. Причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее, отметил российский лидер. Позднее издание The New York Times, проанализировав данные западных экспертов, сообщила, что ВСУ с начала СВО потеряли 150 тыс. убитыми и ранеными По данным журналистов, на Украине всё больше тех, кто пытается избежать призыва в армию.