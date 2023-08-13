Пожар на складе удобрений в Раменском потушили
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском полностью ликвидировали
Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском полностью потушили вечером 13 августа.
«Пожар на складе полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба областного МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, днём 13 августа в Раменском загорелся склад. Огонь охватил территорию площадью 2700 квадратных метров. В МЧС сообщили, что в тушении пожара задействовали 70 человек и 26 единиц техники. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение на складе удобрений в Раменском.
Прокуратура назвала вероятную причину пожара на складе. Сообщается, что возгорание возникло из-за нарушения противопожарных требований при выполнении сварочных работ.