Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском полностью потушили вечером 13 августа.

«Пожар на складе полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба областного МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 13 августа в Раменском загорелся склад. Огонь охватил территорию площадью 2700 квадратных метров. В МЧС сообщили, что в тушении пожара задействовали 70 человек и 26 единиц техники. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение на складе удобрений в Раменском.

Прокуратура назвала вероятную причину пожара на складе. Сообщается, что возгорание возникло из-за нарушения противопожарных требований при выполнении сварочных работ.