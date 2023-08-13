Вашингтон, 13 августа, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Совместные учения военно-морских сил России и Китая возле побережья США вызвали удивление Вашингтона, заявил 13 августа экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что НАТО долгое время проводила манёвры в Балтийском море, постоянно придвигаясь к российской границе, на что негативно реагировал Кремль. Также у Пекина вызывали недовольство действия американского флота у границ Китая, отметил он. Макгрегор заявил, что российско-китайские учения возле Аляски стали ответом на действия США.

«Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление», — сказал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля корабли ВМФ России и военно-морских сил Китая начали третье совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Для этого страны сформировали совместный отряд. Патрулирование ввели для укрепления сотрудничества Москвы и Пекина и поддержания стабильности в регионе.

В командовании США сообщили, что направили к Аляске несколько эсминцев, которые будут мониторить перемещения российских и китайских кораблей. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не считает угрозой манёвры России и Китая. При этом новость о патрулировании вызвало резонанс в американских СМИ, в которые его назвали крайне провокационным.