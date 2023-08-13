Вашингтон, 13 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В США массово не производятся необходимые Украине дешёвые дроны, заявил 13 августа бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей.

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящее время занятый на производстве беспилотников, он отметил, что ряд компаний США перестали тестировать их на Украине из-за слишком тяжёлых условий на поле боя.

«Американские компании массово не производят дешёвые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам», — говорится в заметке Грея для издания Wall Street Journal.

Согласно ей, стартовая цена продвинутых американских дронов составляет около $16 тыс.

Ранее ИА Регнум сообщало о намерении Германии передать Украине новейшие «супердроны». По информации издания Bild, до конца 2023 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине БПЛА Luna NG с возможностью бесшумного запуска. В случае поставки в комплект включат наземную станцию управления с несколькими дронами и стартовую катапульту. Отмечается, что аббревиатура NG означает New Generation (новое поколение).

В США также ранее заявили, что Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в противостоянии с Россией. По мнению радиоведущего Скотта Хортона, тактика ВСУ сводится к демонстрации хотя бы каких-то успехов на поле боя для продолжения западных поставок вооружений. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис также отмечал, что Украина не сможет победить в военном конфликте с Россией ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем.

Российская сторона ранее направила НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.