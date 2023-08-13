Шираз, Иран, 13 августа, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Боевики совершили теракт 13 августа в мечети Шах-Черах в Иране. В результате один человек погиб, ещё восемь пострадали, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Фарс Ядолла Буэли.

(сс) ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENARЕНК

«В результате инцидента на данный момент один человек убит и ещё восемь ранены или травмированы. Все они доставлены в лечебные центры», — рассказал он.

Ранее агентство IRNA проинформировало, что в результате теракта погибли по меньшей мере четыре человека. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них был задержан, продолжаются поиски второго. Буэли сообщил, что у задержанного мужчины правоохранители обнаружили огнестрельное оружие. Изначально иранские СМИ сообщили о четырёх погибших, но позднее официально стало известно об одном погибшем.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в мечети Шах-Черах также произошёл в октябре 2022 года. Трое злоумышленников открыли там стрельбу. При теракте погибли 13 человек, 45 получили ранения.