Санкт-Петербург, 13 августа, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Пресс-конференция главного тренера «Факела» Вадима Евсеева 13 августа продлилась 30 секунд. Столько времени ему потребовалось, чтобы оценить результаты проигрыша своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в четвёртом туре РПЛ со счётом 0:2.

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«Поздравляю «Зенит», очень хорошо и красиво выиграли. Мои поздравления», — заявил Евсеев и удалился из зала.

Матч прошёл в воскресенье на «Газпром Арене». Голами в ворота «Факела» отметились Иван Сергеев и Густаво Мунтуан.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим, 6 августа, «Зенит» уступил «Динамо», обыгравшему его со счётом 3:2 в матче 3-го тура РПЛ, а калининградская «Балтика» в тот же день обыграла «Факел», одержав первую за 25 лет победу в РПЛ. Голами отличились Тамерлан Мусаев и Василий Черов, забивший в свои ворота.

30 апреля Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера ФК «Факел», уступив его ранее ушедшему с аналогичного поста ярославского «Шинника» Вадиму Евсееву.