Донецк, 13 августа, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Передовые подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку возле посёлка Урожайное в ДНР. Об этом 13 августа сообщили в пресс-центре группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнём понтоны уничтожены», — говорится в сообщении.

В пресс-центре также рассказали, что российская артиллерия уничтожила опорный пункт и наблюдательный пункт противника возле Макаровки и Приютного.

Кроме того, группировка «Восток» у посёлка Новодонецкое артиллерийским ударом уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, произведённую в США, в районе Новомихайловки с помощью дрона уничтожила противотанковый ракетный комплекс ВСУ, а авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили, что российские бойцы сорвали две атаки ВСУ в районе села Синьковка в Купянском районе Харьковской области и разгромили до взвода пехоты. Кроме того, российские подразделения захватили два опорных пункта и три наблюдательных поста ВСУ.

В американской газете Wall Street Journal сообщили, что чиновники в США и других странах Запада очень рассчитывали, что ВСУ до конца года добьются больших успехов в наступлении. Но теперь веры в успех нет, политики планируют начать готовить украинскую армию к наступлению весной 2024 года.