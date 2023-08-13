Афины , 13 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Греческая певица Лизета Николау умерла после неудачного падения в магазине. Смерть наступила через несколько дней после этого, сообщило 13 августа греческое издание TA NEA.

В публикации говорится, что исполнительница поскользнулась и упала с лестницы в кафетерии, и ударилась головой. В тяжёлом состоянии её доставили в частную клинику в Пирей, где диагностировали гематому мозга. Певице оказали всю необходимую медицинскую помощь, но через несколько дней она умерла.

Николау родилась 2 октября 1951. Первые песни исполнительницы появились в 1973 году и были написаны её соотечественниками, музыкантами Такисом Соукасом и Ираклисом Папасидерисом. В течение следующих трёх лет она сотрудничал с автором песен Василисом Цицанисом. Широко известной Николау сделал композитор Яннис Маркопулос. Была замужем, но развелась, у певицы есть сын.