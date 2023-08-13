Хабаровск, 13 августа, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск рейс «Аэрофлота» 13 августа экстренно приземлился в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, находящегося на борту. В соответствии с процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна выключили.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки ребёнок был передан медицинским работникам», — сообщили в «Аэрофлоте».

Отмечается, что родители отказались от дальнейшего полёта и сопроводили ребёнка с врачами в больницу. После выгрузки их багажа самолёт продолжил полёт до пункта назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Алжире из-за смерти пассажира. Инцидент произошел на борту авиарейса TK 619, который вылетел из аэропорта Стамбула в Марракеш. Уточняется, что экипаж самолёта заподозрил неладное после того, как пассажирка направилась в туалет и надолго задержалась там. Дверь туалета вскрыли и обнаружили пассажирку в бессознательном состоянии. Ей попытались оказать помощь бортпроводница и находившийся в самолёте врач, но безрезультатно.