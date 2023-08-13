Киев, 13 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку сапёров. Об этом 13 августа сообщил британской газете Guardian министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть опытные сапёры и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров», — сказал он.

Резников отметил, что Киев рассчитывает на помощь Запада в подготовке украинских сапёров. Он подчеркнул, что их готовят в том числе в Великобритании.

В другом интервью изданию главврач больницы украинского Днепропетровска сообщил, что в его медучреждение каждый день поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих ВСУ. Он отметил, что большинство их них пострадали от мин.

Ранее в Германии опубликовали внутренний доклад бундесвера, в котором утверждается, что ВСУ выбрали провальную тактику для контрнаступления. По данным немецких экспертов, украинских военнослужащих отправляют в атаки, разбивая на множество малых групп. Это не позволяет ВСУ сосредоточить силы на выбранных для удара участках, а также множеством групп трудно управлять, отметили в бундесвере.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум заявил, что украинское командование бросало военнослужащих в самоубийственные атаки, подчиняясь давлению Запада. Он также отметил, что перед началом контрнаступления ВСУ все западные политики предсказывали успех, но после его провала стали называть действия Киева глупыми.