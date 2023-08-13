Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк ВСУ
Уничтожение танка ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» сняли на видео
Москва, 13 августа, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Кадры уничтожения спецназом Воздушно-десантных войск России украинского танка с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения спецоперации показали 13 августа «Известия».
На видео запечатлено, как российские военные с помощью летательного аппарата обнаружили цель, а затем беспилотник нанёс по ней удар. После этого танк ВСУ загорелся, над ним поднялся столб дыма.
Как сообщало ИА Регнум, 13 августа Минобороны опубликовало кадры ликвидации в зоне проведения спецоперации комплекса связи спутниковой системы Starlink, который используют Вооружённые силы Украины. Замаскированную точку спутниковой системы связи вскрыли операторы FPV-дронов. На кадрах отчётливо виден подлёт беспилотника и мощный взрыв.