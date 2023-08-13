Москва, 13 августа, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Певица Лада Дэнс сообщила об улучшении своего состояния. 13 августа стало известно о его стабилизации и оптимистичных прогнозах врачей.

(сс) ЯтакДУМАЮ VIPCOMMENTS Лада Дэнс

Исполнительница сообщила, что ей стало проще разговаривать, но самостоятельно двигаться после аварии всё ещё сложно. На вопрос издания «Аргументы и факты» о возможной смене псевдонима она ответила отрицательно, подчеркнув, что «останется Дэнс, но нужно время».

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа певица получила в ДТП, когда возвращалась с концерта, множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Её госпитализировали сначала в клинический госпиталь имени Н. Бурденко, а затем в частную клинику. Врачи исключили перелом позвоночника, однако из-за черепно-мозговой травмы певице в первое время запретили говорить.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин 8 августа рассказал, что врачи пока не разрешают общаться с пациенткой. 10 августа появились первые фотографии Лады Дэнс, сделанные в клинике, где она находится после ДТП. Позднее Пудовкин назвал певицу сильным и волевым человеком и пообещал, что, как только она сможет, запишет видеообращение поклонникам.