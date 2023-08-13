Махачкала, 13 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Женщина, получившая сильные ожоги во время хлопка газа в частном жилом доме в Дербенте, скончалась в ожоговом центре в Махачкале. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

«К сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что врачи ожогового центра делают всё возможное для спасения мужчины.

В Дербенте 12 августа в двухэтажном частном жилом доме на улице Шахбазова, 61, прогремел взрыв. В результате пострадали пять человек. Двух пострадавших — детей — выписали домой в удовлетворительном состоянии. Трое оставались в реанимации. У 14-летнего подростка диагностировали ожоги 95% поверхности тела, у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60%. В тот же день, 12 августа, стало известно, что подросток умер.

Следователи прокуратуры возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, причиной происшествия стала утечка из газовой трубы из-за несвоевременного технического обслуживания уполномоченной организацией.