Афины , 13 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems, EAS) заинтересовалась участием в европейской программе производства снарядов калибра 155 мм для поддержки Украины и пополнения национальных запасов стран ЕС. Об этом сообщила газета Kathimerini.

George E. Koronaios

Однако, отмечает издание, в нынешних условиях у EAS нет возможности осуществлять все этапы производства собственными силами. Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврио потребуются время и деньги, которых нет.

«Согласно информации, у EAS есть техническая возможность взять на себя последнюю часть производственной цепочки, которая включает загрузку, сборку и упаковку боеприпасов», ― указала газета.

Поэтому компания ищет партнёров среди международных производителей для выполнения первого этапа, который, среди прочего, включает в себя изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для снаряда.

Источники газеты в EAS сообщили, что переговоры с заинтересованными сторонами уже находятся на достаточно зрелом этапе, но ведутся в условиях абсолютной секретности. При этом развитие событий ожидается в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов заканчивается 30 сентября.

«Афины воспринимают европейскую инициативу как возможность коренной реконструкции EAS, которые после долгого периода упадка вновь встали на путь развития», ― указали авторы статьи.

Представитель компании добавил, что, если EAS удастся наладить сотрудничество с одной-двумя компаниями и решить производственную проблему, она будет производить боеприпасы в Лаврио и продавать по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, послы стран Евросоюза в апреле провели переговоры по поводу поставок Украине в 2023 году миллиона снарядов калибра 155 мм, однако не смогли договориться о том, где их закупать. Главным камнем преткновения стал вопрос, должны ли в этом случае поставщиками быть только компании из государств ЕС или Брюссель имеет право обращаться к другим компаниям. При этом военные круги в Европейском союзе сомневаются, что план Брюсселя в этом году удастся реализовать.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в день выпускают до 7700 артиллерийских снарядов. Из-за поставок Украине собственные запасы НАТО оружия и боеприпасов истощились не только в Германии, но и других странах Североатлантического альянса.

В июле стало известно о намерении Евросоюза сформировать целевой фонд для пополнения военных запасов украинской армии в течение четырёх лет на сумму 20 млрд евро. План военной поддержки ВСУ включает поставки оружия и тренировку военных.