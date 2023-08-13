Вашингтон, 13 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили большою часть артиллерии украинской армии в зоне боевых действий. Об этом 13 августа заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники «Ланцет», которые находят цели и ликвидируют их», — сказал он.

Риттер отметил, что в скором будущем такие дроны смогут использоваться для ударов роями, что позволит им поражать военную технику ещё более эффективно, невзирая на системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушную оборону противника.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они могут действовать на расстоянии в несколько десятков километров. Дроны способны нести боевую часть различных типов в зависимости от вида цели.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил польскую САУ Krab ВСУ у Северска в ДНР. Также «Ланцетами» были уничтожены американская гаубица M777 в Миньковке и станция РЛС украинских военных в Краматорске.

До этого российский дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на артёмовском направлении в ДНР. Блиндаж противника был найден в лесополосе.